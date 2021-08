PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 21 août - Série A - Italie

Notre pronostic: l'Inter bat le Genoa (1.36)

Direction l'Italie pour cette rubrique avec l'entrée en lice du champion en titre, l'Inter, qui accueille sa victime préférée en Série A, le Genoa. En effet, les Génois restent sur six défaites consécutives face aux "Nerazzurri" (5-0, 4-0, 4-0, 3-0, 2-0 et 3-0) sans marquer le moindre but, quelque soit le stade où la rencontre s'est jouée. A Giuseppe Meazza, le bilan des "Rossoblu " est catastrophique: 12 défaites et 1 nul sur les treize derniers voyages à Milan, toutes compétitions confondues ! Alors même si les Intéristes ont perdu leur meilleur joueur depuis le départ de Lukaku à Chelsea, il reste suffisamment armés pour venir à bout d'un club qui luttera pour rester en Série A. Enfin, le nouveau duo Dzeko/Martinez devrait faire trembler les filets adverses. A priori, le risque est très faible sur cette rencontre.

Fiabilité: 85 %

Les autres options:

Toulouse ne perd pas à Dijon (1.20)

Sochaux ne perd pas à Amiens (1.31)

Nîmes ne perd pas à Dunkerque (1.25)

Le PSV bat Cambuur (1.21)

Le Sporting bat Belenenses (1.20)

Malmö bat Degerfors (1.22)

Le Celtic bat St Mirren (1.22)

Liverpool bat Burnley (1.20)

Man. City bat Norwich par au moins deux buts d'écart (1.32)

Cote totale des dix paris sûrs: 9.15

