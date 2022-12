PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 21 décembre - Super League - Grèce

Notre pronostic: Panathinaïkos s'impose sur la pelouse de Ionikos (1.45)

Match des extrêmes en Grèce entre Ionikos, lanterne rouge de Super League et Panathinaïkos, leader et probablement futur champion: douze victoires et un nul contre Olympiakos (1-1) en treize journées de championnat avec vingt-quatre buts inscrits pour seulement quatre encaissés ! Par ailleurs, l'ancien club de Djibril Cissé compte 100 % de succès en déplacement depuis le début de la compétition. De son côté, Ionikos n'a gagné qu'une seule rencontre cette saison et ne s'est toujours pas imposé devant son public. Lors des douze dernières confrontations entre ces deux équipes, le Pana s'est imposé à neuf reprises. Enfin, il y a six jours, les Athéniens s'imposaient 3-0 en 1/8 de finale de la Coupe de Grèce contre Volos alors que le dernier du championnat ne jouait pas car déjà éliminé. Panathinaïkos a donc repris avant son adversaire suite à la pause Coupe du monde. Alors banco sur la 13e victoire du leader grec en quatorze rencontres !

Fiabilité : 75 %

