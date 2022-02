PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 21 février – Série A - Italie

Notre pronostic : Naples s’impose à Cagliari (1.52)

Avec onze points pris sur les quinze derniers possibles en championnat, Naples est en pleine forme. Les Napolitains ont même tenu le nul en Ligue Europa chez le Barça (1-1) jeudi soir. 3e du classement en Série A, ils sont toujours en course pour le titre et ont la meilleure défense. Cagliari va mieux avec une seule défaite lors des cinq dernières journées mais reste dans la zone rouge. Cela va être très compliqué de prendre ne serait-ce qu’un point face à Naples. Lors du match aller entre les deux équipes, le Napoli s’était tranquillement imposé sans forcer (2-0). Je pense que l’on devrait assister à peu près au même scénario en début de soirée. Un pari qui me paraît sûr coté à 1.52 !



Les autres options :



Toulouse ne perd pas contre Le Havre et au moins un but (1.22)



Bologne ne perd pas contre La Spezia (1.20)



Le Celta Vigo ne perd pas contre Levante et moins de 4,5 buts (1.29)



Randers ne perd pas contre le Viborg FF et moins de 4,5 buts (1.38)



Santa Clara ne perd pas contre le Portimonense (1.25)



Cote totale des six paris sûrs : 4.95