PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 21 juillet - Coupe du Monde (F)

C'est peut-être l'un des matchs les plus déséquilibrés du tournoi ! L'Espagne, après avoir été éliminée au premier tour en 2019, arrive à cette Coupe du Monde en Australie et Nouvelle-Zélande en outsider à la victoire finale. Les coéquipières l'Alexia Putellas restent sur une série incroyable, avec seulement une seule défaite sur les quatorze derniers matchs (12 victoires et un nul). De l'autre côté, le Costa Rica est probablement considéré comme l'un des petits poucets de la compétition. Les Costariciennes se sont qualifiées en terminant premières de leur groupe CONCACAF, mais leur poule n'était pas très relevée. Lorsque l'adversité est plus importante, comme face au Canada, aux USA ou encore face à la Colombie, c'est très compliqué pour elles de gagner (seulement deux victoires sur leur s18 derniers matchs toutes compétitions confondues). Mais dans cette Coupe du Monde, les favoris ont déjà présenté quelques difficultés, comme la Norvège, battue par la Nouvelle-Zélande, ou l'Australie, vainqueur par la plus petite des marges contre l'Irlande. Sans surprise, l'Espagne devrait s'imposer, sans pour autant infliger une correction.

