PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 21 juillet – Euro (F)

Notre pronostic : l’Allemagne bat l’Autriche (1.30)

L’Allemagne est l’une des grandes favorites à la victoire finale. Dans un groupe B pourtant relevé, les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg se sont offertes les scalps du Danemark, de l’Espagne et de la Finlande, inscrivant neuf buts sans en encaisser un seul. La « Mannschaft » peut notamment compter sur un effectif complet et une attaque portée par le retour en forme d'Alexandra Popp. L’attaquante de Wolfsburg a trouvé le chemin des filets à chaque match et retrouve le plaisir de jouer après une saison pénible en club. En face, l’Autriche s’est montrée particulièrement solide en phase de groupe. Malgré une courte défaite contre l’Angleterre (0-1), elle a, par la suite, battu l’Irlande du Nord (2-0) et la Norvège (1-0). Très pragmatiques, les Autrichiennes risquent de subir les assauts de leurs rivales du soir et chercheront à procéder en contre. Cela devrait s’avérer insuffisant devant un tel adversaire.

