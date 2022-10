PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 21 octobre - Série A - Italie

Notre pronostic: la Juventus bat Empoli (1.40)

En difficulté depuis le début de la Série A, la Juventus (8e) doit impérativement s'imposer ce soir contre Empoli (10e) pour commencer à remonter petit à petit au classement. Si les Toscans présentent un bilan très correct à l'extérieur (une victoire, trois nuls et une défaite) il faut souligner qu'ils n'ont rendu visite à aucune équipe du Top 10 italien. Chez les Bianconeri, la tâche d'Empoli sera plus compliquée que sur la pelouse du Torino, qu'à Salerno, Lecce ou encore à la Spezia. La Juve n'a par ailleurs pas perdu (trois succès et deux nuls) à domicile, où elle a marqué treize buts grâce notamment à Vlahovic et Milik. Les Turinois restent sur une victoire 3-0 contre Bologne au Juventus Stadium. On peut imaginer qu'Empoli va s'incliner ce soir comme cela s'est produit dans 90 % des cas lors de ses dix dernières visites dans le Piémont.

Fiabilité : 80 %

