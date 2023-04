PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 22 avril – Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic : Dortmund bat Francfort (1.62)

C’est le titre en Allemagne qui est en jeu ! Dortmund (2e à deux longueurs du Bayern) n’a pas profité du faux-pas des Bavarois le week-end dernier contre Hoffenheim (1-1) en concédant le nul (3-3) à Stuttgart dans les arrêts de jeu. Le Borussia doit impérativement s’imposer ce samedi face à Francfort en espérant que les Munichois seront accrochés à Mayence. La mission des partenaires de Sébastien Haller n’a rien d’impossible car l’Eintracht n’a plus gagné en championnat depuis deux mois (cinq nuls et trois revers). Par ailleurs Dortmund, à domicile, présente un bilan exceptionnel contre Francfort : 90 % de succès lors des dix dernières confrontations ! Enfin, les Aigles n’ont pris qu’un petit point sur quinze possibles lors de leurs cinq derniers déplacements tandis que le Borussia est le meilleur club allemand devant son public avec onze victoires, un nul et une défaite. Vous êtes convaincus ?

Fiabilité : 70 %

Les autres options :

Liverpool bat Nottingham par au moins deux buts d’écart (1.40)

Crystal Palace ne perd pas contre Everton (1.20)

Fulham ne perd pas contre Leeds (1.32)

Les Young Boys battent le Servette (1.47)

Sochaux ne perd pas à Laval (1.27)

Hajduk Split bat Varazdin (1.42)

Le Real bat le Celta (1.36)

Porto gagne sur la pelouse de Paços de Ferreira (1.26)

Cote totale pour les huit paris sûrs : 16.32

Pariez sur Dortmund - Francfort ici