PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 22 avril - Eredivisie - Pays-Bas

Notre pronostic: Twente bat le Sparta Rotterdam (1.54)

Match déséquilibré sur le papier aux Pays-Bas entre Twente (4e) et le Sparta Rotterdam (16e) pour une cote très intéressante ! Le FCT reste sur cinq victoires et un nul 3-3 face au PSV Eindhoven en six journées d'Eredivisie et peut encore espérer terminer sur le podium (trois longueurs de retard sur Feyenoord). Une victoire ce soir est donc impérative face au Sparta, barragiste avec un point de retard sur Fortuna Sittard. A domicile, le favori n'a chuté qu'une seule fois cette saison et s'est imposé 1-0 à l'aller à Rotterdam. Enfin, Twente présente un bilan révélateur à domicile face au Sparta en 24 ans: 11 succès 1 nul et 2 revers.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Wolfsburg ne perd pas contre Mayence (1.40)

Nîmes ne perd pas contre Rodez (1.33)

Le Havre ne perd pas contre Grenoble (1.26)

Nancy ne perd pas contre Quevilly (1.30)

Cote totale pour les cinq paris sûrs: 4.70

