PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 22 décembre– Ligue 1

Notre pronostic: le Paris-SG s'impose à Lorient (1.30)

Malgré la suspension de Kylian Mbappé et les absences de Neymar ou encore de Marco Verratti, le Paris-SG se présentera au Moustoir avec Lionel Messi, laissé au repos en Coupe de France dimanche soir. Avec Icardi et Di Maria, le Ballon d'Or complètera le trio argentin qui devrait mener l'attaque parisienne en Bretagne. Le champion d'automne voudra terminer l'année en beauté et prendre sa revanche sur la saison dernière au cours de laquelle il avait chuté 3-2 à Lorient à la surprise générale. Jouer la victoire du leader incontestable chez l'avant-dernier qui reste sur huit revers consécutifs (17 buts encaissés et 2 marqués) toute compétition confondue, me semble obligatoire. Et n'oubliez pas que le PSG s'est imposé dans 80 % des cas sur la pelouse des Merlus depuis dix ans ! Je propose même de parier sur un succès parisien par au moins deux buts d'écart (1.84).

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

Lyon bat Metz (1.30)

Nice ne perd pas contre Lens (1.29)

Montpellier ne perd pas contre Angers (1.31)

Monaco ne perd pas contre Rennes (1.32)

Le Real ne perd pas à Bilbao (1.31)

Sassuolo ne perd pas contre Bologne (1.29)

La Roma bat la Sampdoria (1.50)

Naples bat Spezia Calcio (1.20)

L'Inter bat le Torino (1.25)

Cote totale pour les dix paris sûrs: 14.33

