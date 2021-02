PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 22 février Série A - Italie

Notre pronostic : victoire de la Juventus face à Crotone et but de Ronaldo (1.44) !

Cette fois c’est un pari, à priori, sûr que je vous propose. Décevant depuis le début de saison, le club de la Juventus doit absolument se ressaisir après notamment une défaite en Ligue des Champions à Porto (2-1). Il faut éviter une nouvelle surprise de ce genre face à Crotone, dernier de la Série A. Ultra favorite, je ne vois pas la Juve ne pas gagner. Cristiano Ronaldo est un homme revanchard et si sa colère doit passer sur le pauvre club de Crotone, elle passera. En effet, la lanterne rouge n’a gagné que trois fois cette saison et reste sur quatre défaites d’affilées. Vous pouvez vous amuser, je pense, sur cette rencontre en misant sur des buteurs ou des écarts pour faire gonfler cette cote. Je vous propose donc le but du Portugais et la victoire de son club (1.44) !

Pariez sur Juventus - Crotone ici !