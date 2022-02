PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 22 février – Série B – Italie

Notre pronostic : le Cremonese bat Vincenza (1.58)

Duel des extrêmes à suivre en fin d’après-midi en Série B italienne. Le Cremonese est 2e du classement avec un petit point de retard sur le leader, Lecce, et cherchera à maximiser ses chances de montée directe en première division. Ce club a pris dix points sur les douze derniers possibles et reste sur quatre victoires à domicile. C’est pourquoi je miserais assez sûrement sur la victoire du club de Crémone. Vincenza pointe à la 19e place du classement et a cinq points de retard sur le 17e. Même si cette équipe ne perd plus, cela me paraît bien trop compliqué à l’extérieur où elle n’a gagné que deux fois, pour un nul et neuf revers. Un pari coté à 1.58 que je tenterais pour faire gonfler un combiné plus large !

