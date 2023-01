PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 22 janvier – Coupe de France

Notre pronostic : Lille bat Pau et au moins deux buts (1.30)

Le LOSC est largement favori de ce seizième de finale face à Pau. Les Lillois ont sorti Troyes au tour précédent avant d’enchaîner par un score nul et vierge à Brest ainsi qu'un large succès de nouveau face à l’ESTAC (5-1). Les Dogues sont en pleine confiance et lutteront pour atteindre les places européennes jusqu’à la fin de la saison. Ils vont tout de même jouer à fond la Coupe de France d’autant que ce tour est très abordable. Le Pau FC a réalisé un bel exploit en sortant Montpellier mais c’était au Nouste Camp. Cette fois, en déplacement chez un gros de Ligue 1, je ne vois pas l’exploit possible. Je vous propose donc de miser sur le succès lillois avec au moins deux buts dans la rencontre pour une cote de 1.30.

