PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 22 juillet – Eliteserien – Norvège

Notre pronostic : Molde bat Sarpsborg (1.44)

Si les deux équipes se tiennent au classement, Molde part très largement favori à domicile aujourd’hui. Il faut dire que l’actuel 5e du championnat est impressionnant sur sa pelouse, restant notamment sur une série de 7 victoires consécutives toutes compétitions confondues, avec un total de 20 buts inscrits pour seulement 3 encaissés. Les joueurs d’Erling Moe ont d’ailleurs gagné leur 6 derniers matches à l’Aker Stadion contre leur adversaire du jour, là aussi avec beaucoup de scores lourds. La mission s’annonce donc très compliquée pour Sarpsborg, qui fait pourtant du bon travail en déplacement. Mais les performances sont très inconstantes depuis presque deux mois, avec une série en cours de trois revers d’affilée. Molde devrait ainsi s’imposer de nouveau devant son public.

Pariez sur Molde – Sarpsborg ici !

Les autres options :

Le Servette ne perd pas sur la pelouse du Grasshopper Zurich (1.28)

Rijeka bat le NK Rudes (1.35)

Le Steaua Bucarest bat le Dinamo Bucarest (1.38)

Le Danemark ne perd pas contre la Chine (1.20)

Astana bat Atyrau (1.28)

Le HJK Helsinki ne perd pas face au FC Ilves et plus de 0,5 but dans le match (1.20)

Cote totale des sept paris sûrs : 6.33