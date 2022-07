PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 22 juillet – Euro (F)

Notre pronostic : la Suède bat la Belgique (1.32)

Ce quart-de-finale est déséquilibré. La Suède s’est montrée solide durant la phase de poule en tenant tête aux Pays-Bas, championnes d’Europe en titre (1-1), avant de s’imposer devant la Suisse (2-1) et le Portugal (5-0). Les joueuses de Peter Gerhardsson n’ont plus perdu dans le temps réglementaire depuis plus de deux ans et prouvent ainsi qu’elles font partie des meilleures nations européennes. En face, la Belgique a réalisé l’essentiel en finissant à la deuxième place du groupe de la France. Si elles se sont inclinées contre les Bleues (1-2), les « Red Flames » sont parvenues à prendre des points face à l’Islande (1-1) et l’Italie (1-0). Il leur sera toutefois difficile de tenir aujourd’hui devant un adversaire d’un tel calibre. La Suède devrait donc atteindre le dernier carré à l’issue des 90 minutes (1.32).

