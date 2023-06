PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 22 juin - Euro U21

Notre pronostic : l'Allemagne bat Israël (1.33)

Je pense qu'il n'y aura pas match entre les deux équipes. Certes, l'Allemagne a récemment perdu en match de préparation, mais c'était face à la France et l'Angleterre, deux prétendants au titre européen. Israël de son côté reste sur une bonne dynamique, mais elle a affronté des adversaires plus faibles que les Allemands. En huit confrontations directes, ces derniers n'ont jamais perdu face aux Israéliens et présentent un bilan plus que positif : cinq victoires et trois matchs nuls. De plus, les deux équipes étaient dans le même groupe lors des qualifications à cet Euro, et l'Allemagne a terminé première, avec huit points d'avance sur Israël, deuxième. Ils voudront commencer très fort leur championnat d'Europe, et cela passe par une victoire !

Les autres options :

L'Angleterre ne perd pas face à la République Tchèque (1.14)

La France ne perd pas face à l'Italie (1.33)

La Norvège ne perd pas face à la Suisse (1.46)

Cote totale des quatre paris sûrs du jour : 2.94

