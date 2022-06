PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 22 juin – Veikkausliiga – Finlande

Notre pronostic : le KuPS bat l’AC Oulu (1.35)

C’est un beau duel entre deux équipes du haut de tableau. Le KuPS réalise pour l’instant un quasi sans faute dans ce championnat finlandais, avec huit victoires, deux nul et une seule petite défaite en onze rencontres. L’actuel leader est, de plus, toujours invaincu à domicile, ne concédant le point du nul qu’à une seule reprise. C’était d’ailleurs face à la meilleure équipe en déplacement : le HJK Helsinki. En face, l’AC Oulu réalise un début de saison sérieux. Les joueurs de Rauno Ojanen restent toutefois irréguliers, notamment en déplacement et risquent de subir aujourd’hui. S’ils feront preuve d’une belle opposition, je les vois craquer à l’usure et vous propose donc de miser sur un succès du KuPS. Un pari coté à 1.35.

