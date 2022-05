PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 22 mai – Premier League

Notre pronostic : Tottenham gagne à Norwich (1.25)

Tottenham doit conclure. Après une première partie de saison galère, les Spurs ont été auteur d'une très bonne année 2022, leur donnant aujourd'hui leur destin entre leurs pieds pour se qualifier en Ligue des Champions. Toujours sous la menace de leur voisin et ennemi Arsenal, les joueurs d'Antonio Conte n'ont besoin que d'un match nul pour valider son billet dans la compétition reine. Le technicien Italien a d'ailleurs tout changé depuis son arrivée, redonnant notamment confiance à une attaque qui en avait besoin et qui peut aujourd'hui compter sur un des meilleurs duos du monde : Harry Kane et Heung-Min Son. L'international coréen peut d'ailleurs toujours viser le titre de meilleur buteur de championnat, n'étant qu'à un petit but de Mohamed Salah. Il faudra donc compter sur une équipe surmotivée sur la pelouse de la lanterne rouge. Auteur d'une saison catastrophique, Norwich a complètement lâché depuis plusieurs mois, ne remportant qu'un seul de ses quinze derniers matches de championnat, pour trois nuls et onze défaite. Les Canaries n'ont d'ailleurs plus remporté la moindre rencontre depuis le 10 avril. Je miserais donc sur un succès de Tottenham. Un pari coté à 1.25.

