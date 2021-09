PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 22 septembre - Ligue 1

Notre pronostic: Lyon bat Troyes (1.41)

Lyon n'a absolument pas à rougir de sa défaite dans les arrêts de jeu au Parc des Princes (2-1). Sans la complaisance de Monsieur Turpin, qui a sifflé un penalty inexistant en faveur du PSG lui permettant d'égaliser à 1-1, les Lyonnais étaient en mesure de réaliser un joli coup dans la capitale. Les joueurs de Peter Bosz voudront évidemment réagir après ce qu'ils jugent comme une énorme injustice et le promu troyen pourrait en faire les frais. L'ESTAC, qui n'a battu que Metz, la lanterne rouge du championnat, cette saison, risque de souffrir au Groupama Stadium face à des Lyonnais revanchards. De plus, Troyes restent sur six défaites consécutives à Lyon (17 buts encaissés et 4 marqués). Dans ce conditions, je ne vois pas comment l'OL pourrait lâcher ne serait-ce qu'un point devant son public face à Troyes.

Fiabilité: 80 %

