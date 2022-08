PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 23 août – Ligue des Champions

Notre pronostic : L’Etoile Rouge de Belgrade ne perd pas contre le Maccabi Haifa et moins de 4,5 buts (1.34)

Le Maccabi Haifa est parvenu à s’imposer dans un match spectaculaire à l’aller (3-2). Les Israéliens ont pu compter sur un doublé de l’ancien guingampais arrivé cet été, Pierrot. De fait, l’Etoile Rouge de Belgrade n’a plus le choix et doit s’imposer pour se qualifier pour les phases de poules de la Ligue des Champions. Les Serbes avaient gagné toutes leurs rencontres depuis le début de saison avant ce revers. A domicile cela pourrait être plus facile. Je ne m’attends pas à leur défaite ce soir d’autant que le dernier déplacement du Maccabi Haifa en tour de qualifications s’est mal passé avec une défaite (2-0) à Chypre sur la pelouse de l’Apollon. Je miserais donc sur le fait que l’Etoile Rouge ne perde pas avec moins de 4,5 buts pour une cote de 1.34.

