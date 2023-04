PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 23 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Nice ne perd pas contre Clermont et moins de 3,5 buts (1.47)

Après leur désillusion en Ligue Europa Conférence, les Niçois doivent tout de suite se remettre les têtes à l’endroit en s’imposant en championnat. Alors oui, ils n’ont plus grand-chose à jouer avec dix points de retard sur la 5e place mais c’est également le cas de Clermont, 11e. L’état de forme est cependant en faveur des Clermontois qui restent sur trois succès de rang alors que les Aiglons n’ont plus gagné en Ligue 1 depuis six rencontres. Je pense tout de même que Nice ne va pas perdre à domicile et qu’il y aura moins de 3,5 buts (1.47).

Les autres options :

Reims ne perd pas contre Strasbourg (1.24)

Nantes ne perd pas contre Troyes et au moins un but (1.22)

Fribourg ne perd pas contre Schalke et au moins un but (1.27)

Le Milan AC bat Lecce (1.50)

Cote totale des cinq paris sûrs : 4.24