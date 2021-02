PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 23 février Ligue des Champions

Notre pronostic : le Bayern Munich ne perd pas contre la Lazio et au moins deux buts dans la rencontre (1.35)

Comment imaginer le Bayern perdre contre la Lazio? Difficile mais attention car la victoire n'est pas non plus assurée. Les Romains n'ont pas perdu en poule et sont solides à domicile avec sept victoires de rang toutes compétitions confondues. Les tenants du titre sont donc prévenus, le déplacement ne sera pas aisé. C'est pourquoi je ne me risquerais pas à jouer la victoire du Bayern à l'extérieur à 1.80. Je vous propose donc de vous couvrir pour assurer le coup en jouant le N2. Rappelons aussi que les joueurs de Hans-Dieter Flick restent sur deux prestations très décevantes en Bundesliga avec une défaite (2-1) contre l'Eintracht Francfort et un nul, la semaine d'avant, contre l'Arminia Bielefeld (3-3). Restons donc prudents et pour faire gonfler un petit peu la cote je vous propose de jouer le fait qu'il y ait au moins deux buts dans la rencontre (1.35) !

