PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 23 juin – Tennis – ATP Majorque

Notre pronostic : Bonzi bat Altmaier (1.39)

Benjamin Bonzi réalise un tournoi très solide. Après avoir bénéficié de l'abandon d'Alejandro Tabilo dans un match qu'il maîtrisait déjà, le Français a réalisé une très belle performance face à Denis Shapovalov au tour précédent. Si le Canadien est intrinsèquement meilleur, Bonzi a su profiter de sa grosse méforme du moment pour ne lui laisser aucune chance de sortir la tête de l'eau. Un match très sérieux et rigoureux qui me donne envie d'en voir plus encore. En face, Daniel Altmaier a relevé la tête à Majorque, après une série de quatre défaites consécutives. L'Allemand a battu Lajovic et Baez au tour précédent, lui permettant d'engranger de la confiance. S'il sert bien et pourrait faire durer le plaisir, il présente une palette moins complète que son adversaire du jour, contre qui il s'est déjà incliné l'année dernière lors des qualifications de Wimbledon. Je vois le Français imposer à nouveau sa loi aujourd'hui. Un pari coté à 1.39.

