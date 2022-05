PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 23 mai – Roland Garros – 1er tour

Notre pronostic : Basilashvili bat Cressy (1.40)

En deuxième rotation, sur le court numéro 8, Maxime Cressy aura fort à faire contre Nikoloz Basilashvili. Le Franco-Américain n’est pas à l’aise sur ocre et cela se ressent dans ses résultats. Le 63e mondial a perdu dès son entrée en lice à Monte-Carlo, à Barcelone et à Madrid. Le seul match qu’il a remporté, hors rencontres de qualification, était à Munich contre Daniel Evans. Basilahvili devrait donc logiquement s’imposer pour ce premier tour. 25e mondial et tête de série numéro 22, le Géorgien ne s’est pas montré exceptionnel non plus sur terre battue mais il est souvent tombé contre des joueurs costauds (Dimitrov, Munar, Kecmanovic, Alcaraz, Shapovalov et Sousa). Je ne le vois pas flancher aujourd’hui. Je vous propose donc de jouer la victoire de Basilashvili pour une cote de 1.40 !

Les autres options :

Tabilo bat Gojo (1.38)

Ymer bat Duckworth (1.39)

Martinez bat Laaksonen (1.29)

Trevisan bat Dart (1.25)

Parrizas-Diaz bat Jeanjean (1.20)

Kerber bat Frech (1.43)

Kontaveit bat Tomljanovic (1.33)

Kudermetova bat Zhu (1.24)

Rybakina bat Rus (1.21)

Cote totale des dix paris sûrs : 15.15