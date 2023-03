PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 23 mars – Qualifications EURO 2024

Notre pronostic : le Danemark bat la Finlande (1.30)

Le Danemark reste sur une triste Coupe du Monde et n’a même pas pu sortir de la poule composée de la France, l’Australie et la Tunisie. On s’attendait presque à voir les Danois terminer premiers de ce groupe mais rien ne s’est passé comme prévu. Pourtant l’EURO 2021 avait été énorme de leur part avec une demi-finale. Compétition dont les débuts furent compliqués avec une défaite inaugurale contre la Finlande justement. Mais il ne faut pas prendre en compte ce match lors duquel Christian Eriksen s’était écroulé au sol, victime d’un problème cardiaque. Il ne sera pas présent aujourd’hui car blessé mais difficile de ne pas voir le Danemark s’imposer tout de même contre une sélection qui ne produit pas grand-chose et n’a battu que le Monténégro, à deux reprises, lors de ses treize dernières rencontres. Un pari qui me paraît sûr coté à 1.30 !

Les autres options :

La Slovénie ne perd pas au Kazakhstan (1.20)

La Macédoine du Nord bat Malte (1.34)

La Slovénie bat le Luxembourg (1.50)

La Bosnie ne perd pas contre l’Islande et au moins un but (1.30)

Cote totale des cinq paris sûrs : 4.04