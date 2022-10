PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 23 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : Clermont ne perd pas face à Brest (1.35)

C’est une rencontre entre deux équipes qui vivent une saison bien différente. Clermont n’a perdu qu’un seul de ses six derniers matches et vient de prendre sept points sur neuf possibles en octobre. Surtout, les Clermontois proposent enfin du beau football et jouent de manière plus offensive. De quoi aborder la réception de Brest avec sérénité. Car c’est dans la peau de la lanterne rouge que les Bretons se déplacent au stade Gabriel Montpied aujourd’hui. Leur dernier succès remonte à la fin du mois d’août, laissant place par la suite à une série de huit matches sans victoire, dont six défaites. Une spirale infernale qui a poussé le club à se séparer de Michel Der Zakarian, l’intérim étant occupé par le duo Bruno Grougi – Julien Lachuer. Il va ainsi falloir du temps aux Brestois pour retrouver la confiance. Clermont ne devrait donc pas s’incliner à domicile.

