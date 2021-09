PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 23 septembre - Série A Notre pronostic: la Roma bat l'Udinese (1.52)

Après avoir battu la Fiorentina (3-1) et Sassuolo (2-1) au Stade Olympique, la Roma vise la passe de trois ce soir contre l'Udinese qui n'a joué qu'une seule fois à l'extérieur depuis le début du championnat italien (victoire 1-0 à la Spezia, un candidat au maintien en Série A). Depuis dix ans, les Giallorossi se sont imposés dans 80 % des cas quand ils ont reçu les Bianconeri du Frioul. Le club de José Mourinho restait sur six succès consécutifs toute compétition confondue cette saison avant de chuter à Vérone (3-2) le week-end dernier. On peut donc évoquer la thèse de l'accident et je suis convaincu que les Romains vont renouer avec la victoire dès ce soir contre l'Udinese... qui vient de se faire humilier à domicile par Naples (4-0).

Fiabilité: 75 %

Les autres options:

La Lazio ne perd pas à Turin (1.28)

L'AIK Stockholm ne perd pas à Kalmar (1.28)

Hammarby ne perd pas contre Göteborg (1.23)

Varberg ne perd pas contre Häcken (1.41)

La Real Sociedad ne perd pas à Grenade (1.25)

Fenerbahce bat Giresunspor (1.37)

Cote totale des sept paris sûrs: 7.40

Pariez sur Roma - Udinese ici