PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 24 août – Ligue des Champions

Notre pronostic : Trabzonspor ne perd pas contre le FC Copenhague (1.30)

Trabzonspor s’est incliné par un seul but d’écart au Danemark sur la pelouse du FC Copenhague (2-1) et a donc toutes ses chances de se qualifier. Le champion de Turquie va s’appuyer sur l’ambiance énorme dans son stade pour faire plier les Danois. On peut donc s’attendre à un beau match et je ne vois pas les joueurs de Copenhague parvenir à l’emporter. Leur début de saison n’est pas transcendant avec déjà trois défaites en championnat. Alors cela semble aller mieux avec un succès (3-0) à Lingby mais je suis convaincu que Trabzonspor ne va pas perdre à domicile.

Pariez sur Trabzonspor – FC Copenhague ici !

Les autres options :

Le Dinamo Zagreb ne perd pas contre Bodo/Glimt (1.22)

Newcastle gagne sur la pelouse du Tranmere Rovers FC (1.23)

Leeds bat Barnsley (1.23)

Brighton gagne sur la pelouse du Forest Green Rovers FC (1.32)

Cote totale des cinq paris sûrs : 3.12