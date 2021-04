PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 24 avril – Ligue 1 – France

Notre pronostic: le Paris-SG s’impose à Metz (1.31)

Maintenant que l’on arrive dans le money-time, le Paris-SG semble plus fort que jamais cette saison. Angers en a fait les frais cette semaine en Coupe de France (défaite 5-0 au Parc). Par ailleurs, les Parisiens voyagent très bien puisqu’ils restent sur neuf succès d’affilée en déplacement, toutes compétitions confondues, notamment à Barcelone, à Munich ou encore à Lyon. Comme Metz n’a inscrit qu’un but en avril, pris deux points sur dix-huit possibles en six journées et chuté quatre fois de suite à Saint-Symphorien, série en cours, je ne vois pas comment les Lorrains pourraient inquiéter Paris, qui doit tout gagner pour espérer être sacré champion de France. Le pourcentage de réussite sur cette petite cote me semble très élevé !

Fiabilité : 90 %

Les autres options :

Sochaux ne perd pas contre Caen (1.20)

Le Genoa ne perd pas contre Spezia Calcio (1.33)

Liverpool bat Newcastle (1.26)

Man. City bat Tottenham (1.49)

Le Real bat le Betis (1.50)

Valence ne perd pas contre Alaves (1.27)

Fribourg ne perd pas contre Hoffenheim (1.48)

Besiktas bat Kayserispor (1.39)

Cote totale pour les neuf paris sûrs : 15.38

