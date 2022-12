PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 24 décembre – Premiership - Ecosse

Notre pronostic : le Celtic Glasgow bat St. Johnstone par au moins deux buts d’écart (1.31)

Avec neuf points d’avance sur les Glasgow Rangers et déjà vingt-trois sur le 3e, Aberdeen, le Celtic a de quoi voir venir pour cette 18e journée de championnat. Le bilan est juste exceptionnel avec seize victoires et une seule défaite (sur la pelouse de St. Mirren 2-0). Il faudra repartir sur les mêmes bases. Le leader a joué deux rencontres depuis une semaine avec un succès à Aberdeen (1-0) et un autre contre Livingston (2-1). Deux succès difficile à aller chercher mais je pense que cela va changer aujourd’hui contre St . Johnstone qui reste tout de même sur une bonne série mais la différence de niveau avec le Celtic est tellement énorme que je vois le club de Glasgow s’imposer par au moins deux buts d’écart. En avril, au Celtic Park, le score avait été de 7-0.

Pariez sur Celtic Glasgow – St. Johnstone ici !

Les autres options :

Heart of Midlothian ne perd pas sur la pelouse de Dundee United (1.31)

Hatayspor ne perd pas contre Giresunspor (1.26)

Kasimpasa ne perd pas contre Sivasspor (1.30)

Cote totale des quatre paris sûrs : 2.81