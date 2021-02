PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 24 février Ligue des champions

Notre pronostic: Manchester City s’impose à Budapest contre Mönchengladbach (1.33)

Mission impossible pour Mönchengladbach face à Manchester City, véritable machine à gagner depuis plusieurs mois ? J’en ai bien peur pour le Borussia ! Les Cityzens restent en effet sur dix-huit victoires consécutives toutes compétitions confondues (47 buts marqués pour seulement 6 encaissés). Le rouleau compresseur anglais aura en plus l’avantage de ne pas jouer ce 1/8 de finale aller de la Ligue des champions en Allemagne mais à la Puskas Arena de Budapest en Hongrie. Sur terrain neutre et sans son public, Mönchengladbach risque de souffrir et même de compromettre largement ses chances de qualification avant le match retour. Pour moi, la messe sera dite dès ce soir. Et si la cote de 1.33 ne vous suffit pas pour cette rubrique, envisager un succès mancunien par au moins deux buts d’écart (1.70) n’a rien d’incongru face au 8e de Bundesliga qui n’a pas gagné une seule fois lors des quatre dernières journées du championnat d’Allemagne.

Fiabilité : 85 %

Pariez sur Mönchengladbach - Man. City ici