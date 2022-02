PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 24 février - Ligue Europa

Notre pronostic: Braga bat le Sheriff Tiraspol (1.42)

Battu 2-0 à Tiraspol, Braga espère bien inverser la tendance à domicile et profiter du nouveau règlement qui leur permettrait de disputer une prolongation en cas de succès 3-1 ou 4-2, les buts marqués à l'extérieur ne comptant plus double en cas d'égalité sur l'ensemble des deux rencontres. Si la qualification peut paraître compliquée face à un club qui a terminé 3e de son groupe en Ligue des champions, la victoire me semble fort probable. Les Portugais ont en effet battu Ludogorets (1-0) et Midtjylland (3-1) avant de concéder un nul (1-1) qui lui suffisait pour se qualifier lors de la dernière journée de la phase de poule. En Primeira Liga, les "Rouge et Blanc" (4e derrière les trois ténors habituels) restent sur quatre victoires en cinq matches depuis un mois et lâchent peu de points devant leur public. Alors banco sur le succès de Braga !

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Marseille ne perd pas à Qarabag (1.28)

La Lazio ne perd pas contre Porto (1.36)

Le PAOK ne perd pas contre Mitjylland (1.25)

Bodo/Glimt ne perd pas face aux Rangers (1.64)

Le Slavia Prague ne perd pas contre Fenerbahce (1.27)

Cote totale pour les six paris sûrs: 6.43

Pariez sur Braga - Tiraspol ici