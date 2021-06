PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 24 juin Copa América

Notre pronostic : victoire de l’Uruguay contre la Bolivie et au moins deux buts dans la rencontre (1.36)

C’est un coup sûr que je vous propose pour cette rencontre. La Bolivie est la seule équipe présente dans la compétition à ne pas avoir récolté le moindre point pour l’instant. En cas de défaite, la Verde serait quasiment éliminée et ce serait la huitième fois sur ses neuf dernières participations à la Copa que la Bolivie ne passerait pas les poules. Qui plus est, les Boliviens n’ont remporté qu’une seule confrontation face aux Uruguayens au XXIe siècle sur les douze disputées. Je pense que la victoire de l’Uruguay ne fait pas de doute même si la sélection n’a toujours pas gagné avec un nul et une défaite. Il serait temps de lancer enfin son tournoi en remportant enfin un match. Je pense qu’avec les éléments offensifs de l’Albiceleste (Cavani, Suarez), il est fort probable qu’il y ait au moins deux buts dans la rencontre. Un pari coté à 1.36 qui pourrait très bien entrer dans un combiné plus large.

