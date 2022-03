PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 24 mars - Coupe du monde

Notre pronostic: le Brésil bat le Chili (1.45)

Les Brésil - Chili se terminent par une victoire de la Seleçao dans 95 % des cas: quinze succès et un nul lors des seize dernières confrontations ! Même si les partenaires de Lucas Paqueta ont déjà validé leur billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, ils ne peuvent se permettre un faux pas devant leur public face aux Chiliens qui leur réussissent si bien. Invaincus dans cette campagne de qualification (12 victoires et 3 nuls), les Auriverde devraient une nouvelle fois s'imposer contre le Chili, qui aurait pourtant besoin de points afin de se rapprocher du Pérou et de l'Uruguay, pour espérer décrocher au moins la place de 5e, synonyme de barrage... mais je n'y crois pas pour ce soir.

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

Le Mexique ne perd pas contre les Etats-Unis (1.22)

Le Canada ne perd pas au Costa Rica (1.33)

Le Panama bat le Honduras (1.44)

Le L'Uruguay bat le Pérou (1.56)

La Colombie bat la Bolivie par au moins deux buts d'écart (1.29)

La Suède ne perd pas contre la République Tchèque (1.23)

Le Portugal bat la Turquie (1.36)

Cote totale pour les huit paris sûrs: 11.40

Pariez sur Brésil - Chili ici