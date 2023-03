PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 24 mars – Qualifications EURO 2024

Notre pronostic : la Bulgarie ne perd pas contre le Monténégro (1.34)

Les Bulgares ont fini en boulet de canon lors de la Ligue des Nations avec deux victoires consécutives et une série de quatre rencontres sans défaite. Ensuite, ils sont allés gagner à Chypre avant un score nul et vierge au Luxembourg. Le Monténégro n’a gagné qu’un seul de ses sept derniers matches, c’était en Roumanie (3-0). Après ce beau succès, les Monténégrins ont été incapables d’enchaîner que ce soit en Bosnie, en Slovénie, ou encore face à la Finlande et la Slovaquie. Je pense qu’avec l’état de forme récent, la Bulgarie ne devrait pas s’incliner à domicile pour une petite cote de 1.34 à mettre dans un combiné.

