PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 24 septembre - Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic: Porto s'impose sur la pelouse de Gil Vicente (1.45)

Le FC Porto n'a déjà plus le droit à l'erreur dans la course au titre ! Tenu en échec sur les pelouses du Maritimo et du Sporting, les Dragons (4 victoires et 2 nuls en six journées) comptent quatre longueurs de retard sur Benfica qui a réussi le carton plein: 18 points sur 18 possibles ! Les partenaires de Pepe sont dans l'obligation de s'imposer à Barcelos ce soir. Gil Vicente a pris quatre points sur neuf à domicile et a chuté face à Benfica (2-0). Le FCP doit donc suivre l'exemple du leader. Sa mission n'a rien d'impossible car il reste sur six victoires en sept visites chez l'actuel 7e de Primeira Liga, dont deux sur le même score en 2021 (2-0), aussi bien en championnat qu'en Coupe. Convaincus ?

Fiabilité: 80 %

Les autres options:

Le Sporting bat le Maritimo (1.31)

Bruges bat Louvain (1.22)

Le Paris FC ne perd pas à Niort (1.27)

Guingamp ne perd pas à Quevilly (1.36)

Dijon ne perd pas contre Valenciennes (1.23)

Rodez ne perd pas contre Grenoble (1.25)

Le Bayern gagne à Greuther Fürth par au moins 2 buts d'écart (1.26)

Cote totale des huit paris sûrs: 7.75

Pariez sur Gil Vicente - Porto ici