PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 25 août - Ligue Europa

Notre pronostic: Fenerbahce bat l'Austria de Vienne (1.35)

Vainqueur 2-0 en Autriche lors du barrage aller de la Ligue Europa, Fenerbahce n'a plus qu'à valider, à domicile, son billet pour la phase de poule. Même si une victoire n'est pas absolument nécessaire pour poursuivre leur campagne européenne, les Turcs voudront régaler leur public et montrer que le succès acquis à Vienne n'était pas dû au hasard. De son côté, l'Austria a déjà perdu deux fois sur trois cette saison en championnat à l'extérieur: 3-0 à Salzbourg et 3-2 à Altach. Par ailleurs, les Stambouliotes se sont bien repris en Süper Lig après le nul concédé face à Umraniyespor (3-3): 6-0 dans le derby contre Kasimpasa et 4-2 face à Adana. Les Autrichiens peuvent être inquiets contre une équipe qui vient de marquer treize buts en trois matches de championnat, surtout qu'Enner Valencia est en grand forme: 6 buts en trois journées de Süper Lig. Alors banco le succès de Fenerbahce (1.35)... voire par plus d'un but d'écart (1.84).

Fiabilité : 80 %

Les autres options:

Cluj bat Maribor (1.62)

Tiraspol bat Yerevan (1.49)

Bâle bat le CSKA Sofia (1.45)

Nice bat le Maccabi Tel-Aviv (1.38)

Le Rapid de Vienne bat Vaduz (1.41)

Olympiakos bat l'Apollon Limassol (1.45)

Cote totale pour les sept paris sûrs: 13.33

