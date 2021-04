PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 25 avril Ligue 1 - France

Notre pronostic : victoire de Monaco à Angers (1.50)

La série monégasque est incroyable. Depuis le début de l’année 2021, l’ASM n’a perdu qu’une seule rencontre. C’était le 3 mars dernier contre Strasbourg (1-0). Le titre est donc plus qu’une possibilité pour le club du Rocher d’autant que le niveau de jeu est très bon. En Coupe de France, cette semaine, les joueurs de Niko Kovac ont eu du mal mais se sont tout de même imposés à Lyon (0-2). La possibilité d’un doublé historique est donc encore présente. Angers n’a pas du tout les mêmes ambitions. 12e avant cette journée, les Angevins peuvent être sereins pour cette fin de saison et n’ont quasiment plus rien à jouer. A Monaco donc d’en profiter pour prendre trois points importants dans la course au titre en attendant le choc du soir entre Lyon et Marseille. Un pari qui me paraît sûr coté à 1.50 !



Pariez sur Angers – Monaco !

Les autres options :



Victoire de Rennes à Dijon (1.34)



Victoire de City contre Tottenham (1.49)



Victoire de Leipzig face à Stuttgart (1.40)



Victoire de l’Inter face à l’Hellas Vérone (1.36)



Victoire de l’Atalanta face à Bologne (1.35)



Cote totale des six paris sûrs : 7.70