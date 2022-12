PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 25 décembre - Süper Lig - Turquie

Notre pronostic: Galatasaray bat Istanbulspor et plus de 1,5 but dans le match (1.32)

Galatasaray, 2e derrière Fenerbahce, n'a pas droit à l'erreur aujourd'hui face à Istanbulspor (18e et avant-dernier) sous peine de voir le leader prendre une avance plus conséquente au classement. Ce derby stambouliote tourne généralement en faveur du favori. En vingt ans, il a eu lieu neuf fois et "Cimbom" s'est imposé à sept reprises pour un nul et une défaite. Par ailleurs, les Taureaux ne sont plus très offensifs puisqu'ils restent sur six revers consécutifs en Süper Lig et se sont inclinés neuf fois lors de leurs dix derniers matches toute compétition confondue. Dans ces conditions, je ne vois pas comment ils pourraient créer la surprise au Nef Stadyumu. Comme la cote de la victoire de Galatasaray est très faible, je vous suggère d'y ajouter "plus de 1,5 but dans le match" pour la faire un peu grimper.

Fiabilité : 80 %

Les autres options:

Adana bat Karagümrük (1.64)

Besiktas ne perd par à Gaziantep (1.21)

Konyaspor ne perd pas contre Alanyspor (1.21)

Cote totale pour les quatre paris sûrs: 3.17

