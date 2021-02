PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 25 février Ligue Europa

Notre pronostic: Leicester bat la Slavia Prague (1.60)

J’aurais pu vous proposer les victoires d’Hoffenheim contre Molde (1.31), de Milan face à l’Etoile Rouge (1.42) ou des Rangers opposés à Antwerp dans cette rubrique mais j’ai préféré opter pour le succès de Leicester contre le Slavia Prague après le 0-0 de l’aller dans la capitale tchèque. Les Foxes doivent s’imposer à domicile afin de se qualifier pour les 1/8 de finale de la Ligue Europa. La mission n’a rien d’impossible pour les partenaires de Jamie Vardy, qui sont invaincus en février (quatre victoires et deux nuls). Par ailleurs, Leicester a gagné ses deux rencontres disputées à domicile, face à Brighton et surtout contre Liverpool. Enfin, la Slavia a perdu deux fois sur trois hors de ses bases en phase de poules de la Ligue Europa, 4-0 à Leverkusen et 3-1 sur la pelouse de l’Hapoel Berr Sheva en Israël. Alors banco sur un succès des Foxes !

Fiabilité : 70 %

