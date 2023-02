PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 25 février – Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic : Benfica gagne à Vizela (1.33)

Leader avec dix-huit victoires en vingt-et-une journées de Primera Liga, pour deux nuls et une seule défaite (à Braga le 30 décembre), Benfica ne peut se permettre de lâcher des points car le FC Porto, à cinq longueurs derrière, croit encore en ses chances de remporter le titre. On peut être optimiste pour les Lisboètes vu leur bilan exceptionnel et leur forme en 2023 : huit succès et deux nuls en dix rencontres ! La tâche du 10e du championnat portugais s’annonce très compliquée surtout que Vizela n’a jamais battu Benfica depuis qu’il fréquente l’élite, aussi bien en coupe qu’en Primeira Liga, et s’est même toujours incliné devant son public.

Fiabilité : 80 %

