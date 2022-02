PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 25 février - Série A - Italie

Notre pronostic: l'Inter gagne sur la pelouse du Genoa (1.34)

Match très déséquilibré sur le papier entre le Genoa (19e) et l'Inter (2e avec un match en retard à disputer) ! Les Génois n'ont remporté qu'une seule rencontre en vingt-six journées et seraient bons derniers au cas où la Salernitana venait à prendre deux points lors de ses deux matches de retard. Les Nerazzurri n'ont chuté qu'une seule fois à l'extérieur (à Rome face à la Lazio le 16 octobre) depuis le début du championnat d'Italie. S'ils ont concédé trois nuls en quatre mois à l'extérieur, c'était dans le derby contre Milan en novembre, puis à Bergame et à Naples, des équipes largement supérieures au Genoa. Enfin, l'Inter reste sur sept succès d'affilée contre l'avant-dernier de Série A (25 buts inscrits et aucun encaissé). Convaincus ?

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

Milan bat l'Udinese (1.46)

Hoffenheim bat Stuttgart (1.56)

Southampton bat Norwich (1.56)

Trabzonspor bat Kayserispor (1.50)

Adana ne perd pas contre Antalyaspor (1.20)

UTA Arad bat Clinceni par au moins deux buts d'écart (1.52)

Cote totale pour les sept paris sûrs: 13.03

