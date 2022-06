PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 25 juin - Eliteserien - Norvège

Notre pronostic: Rosenborg bat Kristiansund (1.38)

Rosenborg (8e) compte treize longueurs de retard sur le leader Lilleström, n'a gagné que trois matches sur dix cette saison, et a déjà dit adieu au titre de champion de Norvège. Cependant je vois mal comment Kristiansund, lanterne rouge avec un nul et sept défaites en huit rencontres (5 buts marqués et 16 encaissés) pourrait prendre ne serait-ce qu'un point à Trondheim, alors qu'il a perdu 100 % de ses matches à l'extérieur. Même si Rosenborg (21 fois champion entre 1990 et 2018) n'est plus le meilleur club norvégien, je vous conseille de lui faire confiance face à Kristiansund, déjà promis à la relégation en fin de saison.

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

Viking Stavanger ne perd pas à Haugesund (1.26)

River Plate bat Lanus (1.50)

Colon Santa Fé ne perd pas contre Huracan (1.43)

Estudiantes ne perd pas contre Newell's Old Boys (1.27)

Corinthians ne perd pas contre Santos (1.44)

Flamengo bat America Mineiro (1.42)

Atletico Mineiro bat Fortaleza (1.50)

Cote totale pour les huit paris sûrs: 14.53

