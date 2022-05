PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 25 mai - Eliteserien

Notre pronostic: Bodo/Glimt bat Stromsgodset (1.39)

Pour cette rubrique, on parie sur la victoire du club norvégien qui a battu deux fois la Roma cette saison en Ligue Europa Conférence. Bodo/Glimt (5e), double champion de Norvège en titre, a connu quelques difficultés en début de saison (trois victoires, trois nuls et une défaite à Stanvanger, l'actuel deuxième d'Eliteserien) mais vient de s'imposer 4-1 sur la pelouse d'Haugesund. Cela peut constituer un déclic pour le favori à sa propre succession. Par ailleurs, Stromsgodset (4e) a déjà perdu trois rencontres en sept journées et s'était incliné 7-2 la saison dernière à Bodo. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de faire confiance à Glimt !

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

Aalesund bat Jerv (1.44)

Viking bat Ham Kam (1.33)

Lilleström ne perd pas contre Valerenga (1.26)

La Roma ne perd pas contre Feyenoord (1.36)

Cote totale pour les cinq paris sûrs: 4.56

