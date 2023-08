PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 26 août – Série A - Italie

Notre pronostic : Milan bat Torino (1.66)

Les « Rossoneri » ont mieux débuté le championnat que les « Granata » : victoire 2-0 à Bologne pour le Milan AC et 0-0 contre la promu Cagliari pour le Torino. On sait tous que l’effectif des Milanais est supérieur à celui des Turinois et l’objectif des deux clubs est bien différent. Les partenaires d’Olivier Giroud font partis des quatre favoris pour le titre alors que le Toro vise au mieux une place dans la première partie du classement. Par ailleurs, les Piémontais perdent à San Siro dans 70 % des cas depuis dix ans en championnat et n’ont plus marqué en Lombardie depuis maintenant six ans. Pour toutes ces raisons, il me paraît judicieux de faire confiance au Milan AC à domicile, surtout pour une telle cote !

Fiabilité : 70 %

