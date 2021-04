PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 26 avril Premier League - Angleterre

Notre pronostic : victoire de Leicester face à Crystal Palace (1.45)

Pas de suspens pour cette rencontre normalement. Leicester, 3e du championnat, s’est bien repris jeudi face à West Brom (3-0) après deux défaites consécutives. Mais c’était contre West Ham et face à City. En cas de victoire, les Foxes pourraient prendre quatre points d’avance sur Chelsea, 4e, et sept sur les Hammers, 5e. Ce soir, face à Crystal Palace, je ne vois pas comment ils ne pourraient pas gagner d’autant que Crystal Palace n’a remporté qu’une seule rencontre sur ses six derniers matches. 13e du championnat, Palace possède onze points d’avance sur le premier relégable avec deux matches en moins. Le maintien est donc acquis et l’Europe est quasiment inaccessible. C’est pourquoi je joue Leicester pour cette rencontre pour une cote de 1.45 !



Les autres options :



Victoire de Venfica face à Santa Clara (1.30)

Victoire du FC Porto contre Moreirense (1.36)



Cote totale des trois paris sûrs : 2.56