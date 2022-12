PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 26 décembre - Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Arsenal bat West Ham (1.45)

Personne ne s'attendait à ce que les Gunners dominent à ce point la première partie de saison en Premier League. Arsenal, leader avec douze victoires, un nul et une défaite en quatorze journées, compte cinq longueurs d'avance sur Manchester City avec le Boxing Day et espère bien conserver son avantage sur les champions en titre. Face à West Ham (16e), les partenaires de William Saliba viseront un septième succès consécutif à l'Emirates Stadium. La mission n'a rien d'impossible car les Hammers n'ont pris que trois points sur quinze possibles lors des cinq dernières journées de PL avant la pause Coupe du monde. Par ailleurs, les derby londoniens entre ces deux clubs tournent quasi systématiquement en faveur d'Arsenal: 80 % de victoires lors des dix derniers, toute compétition confondue. Dans ces conditions, la cote de 1.45 me semble plus que tentante dans cette rubrique.

Fiabilité : 80 %

Les autres options:

Everton ne perd pas contre Wolverhampton (1.30)

Crystal Palace ne perd pas contre Fulham (1.25)

Valenciennes ne perd pas contre Amiens (1.31)

Le Havre ne perd pas contre Bordeaux (1.23)

Bastia ne perd pas contre Caen (1.39)

Union St Gilloise bat Ostende (1.30)

Bruges bat Louvain (1.37)

Cote totale pour les huit paris sûrs: 9.40

