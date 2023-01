PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 26 janvier - Primera Liga - Portugal

Notre pronostic : Benfica gagne sur la pelouse de Pacos de Ferreira et plus de 1,5 but dans le match (1.30)

C'est un match des extrêmes. Benfica, solide leader, se déplace sur la pelouse de la lanterne rouge, déjà quasiment condamnée à la descente. Les Lisboètes doivent ainsi en profiter pour s'imposer et, dans le même temps, soigner leur goal average. Encore en course sur tous les tableaux, les joueurs de Roger Schmidt n'ont perdu qu'une seule rencontre, toutes compétitions confondues, depuis le début de l'exercice. À l'inverse, Pacos de Ferreira a découvert la joie d'une victoire uniquement le 14 janvier, sur la pelouse de Rio Ave, en championnat. À domicile, l'actuel dernier court après son premier succès en compétition officielle depuis plus de neuf mois ! Un bilan famélique qui me pousse à voir Benfica s'imposer avec au moins deux buts inscrits dans la rencontre.

