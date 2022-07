PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 26 juillet - Tour préliminaire Ligue des Champions

Notre pronostic : le Viktoria Plzen bat le HJK Helsinki (1.41)

Après sa victoire à l’extérieur lors du match aller (2-1), le Viktoria Plzen est en ballotage favorable aujourd’hui. Pourtant dominé, le champion de République Tchèque a fait preuve d’efficacité sur la pelouse de son adversaire, en trouvant le chemin des filets sur ses deux seuls tirs cadrés de la rencontre. Auteurs d’une préparation globalement réussie, les joueurs de Michal Bilek peuvent surtout s’appuyer sur leurs excellentes performances à domicile, alors qu’ils n’ont plus perdu devant leur public en compétition officielle depuis mai 2021 ! Une série d’invincibilité impressionnante qui n’est pas rassurante pour le HJK Helsinki. L’actuel 2e du championnat finlandais voyage habituellement bien mais connaît un coup de mou ces dernières semaines, avec six derniers déplacements sans succès dans le temps réglementaire. Condamné à attaquer, il risque de se faire prendre en contre et aura donc du mal à garder sa cage inviolée. Plzen devrait ainsi gagner cette deuxième manche (1.41).

