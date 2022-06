PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 26 juin - Liga Profesional - Argentine

Notre pronostic : le Racing Club bat Aldovisi (1.38)

Le Racing Club doit enchaîner à domicile. En effet, s'il na toujours pas pris de point en déplacement, l'actuel douzième de Liga Profesional a remporté ses deux premiers matches sur sa pelouse. Les joueurs de Fernando Gago n'ont, de plus, toujours pas encaissé le moindre but devant leur public. Des débuts qui prouvent donc que cette équipe a deux visages en ce début de saison : en difficulté à l'extérieur mais intraitable chez elle. En face, Aldovisi court toujours après sa première victoire en championnat. La lanterne rouge compte un petit point en quatre rencontres et n'a toujours pas ouvert son compteur hors de ses bases. En grande difficulté, je ne la vois pas faire un résultat à l'Estadio Juan Domingo Peron. C'est pourquoi je miserais sur un succès du Racing Club, coté à 1.38.

Pariez sur Racing Club - Aldovisi ici !

Les autres options :

Plus de 1,5 but entre San Lorenzo et le Tigre (1.35)

Platense ne perd pas face à Sarmiento (1.30)

Plus de 1,5 but entre le Ceara CE et l'Atletico GO (1.35)

Bodo/ Glimt bat Aelesund (1.30)

Cote totale des cinq paris sûrs : 4.25