PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 26 mai - Eliteserien - Norvège

Notre pronostic: Molde FK ne perd pas à Sarpsborg (1.43)

Molde fait partie des trois équipes, avec Rosenborg et plus récemment Bodo/Glimt, qui ont dominé les dix dernières années le championnat de Norvège. Candidat au titre, l'ancien club de Solskjaer a connu un début de saison compliqué (2 victoires, 1 nul et 2 revers) mais vient d'enchaîner trois succès consécutifs (7 buts marqués et 1 seul encaissé). Le 3e d'Eliteserien a les armes pour s'imposer ce jeudi à Sarpsborg (7e) même si cela n'est plus arrivé depuis 2015. En effet, le S08FF n'a remporté qu'une rencontre sur quatre à domicile depuis le début du championnat norvégien alors que le MFK n'a toujours pas connu la défaite en déplacement (2 victoires et 1 nul). Dans ces conditions... banco sur le N2 (1.43) !

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Rosenborg bat Haugesund (1.44)

Auxerre ne perd pas contre St Etienne (1.36)

Cote totale pour les cinq paris sûrs: 2.80

Pariez sur Sarpsborg - Molde ici